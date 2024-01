Ucraina: Sensi (Pd), guerra non sia le Termopili dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche io sono per un'Ucraina in pace, senza più soldati russe nelle loro case. La nostra decisione di sostenere militarmente l'Ucraina è un impegno all'interno di uno sforzo internazionale per permettere agli ucraini di sognare una vita possibile. E quando saranno liberi di sognare la loro vita, allora finirà questa nostra divisione tra pacifisti e guerrafondai". Lo ha detto il senatore del Partito democratico, Filippo Sensi, intervenendo in Aula sul decreto che proroga gli aiuti militari all'Ucraina. "Assistiamo alla fatica dell'Europa a continuare questo sforzo - ha aggiunto il parlamentare - ma mentre noi discutiamo i resistenti In Ucraina continuano a combattere. Noi forniamo una parte dei fondi, ma gli ucraini ci stanno ricordando che la democrazia si può e si deve difendere. L'Ucraina resiste anche per noi, per i valori europei. Non facciamo dell'Ucraina le Termopili dell'Europa - ha concluso Sensi -. Facciamone Atene e non solo Sparta, terra che torni ad essere città, vita che torna all'aperto, democrazia che torna a sbagliare".(Rin)