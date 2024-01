Israele: ministro Smotrich a famiglie ostaggi, pronti a pagare prezzo politico per liberarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze di Israele, Bezalel Smotrich, ha affermato di essere pronto a pagare un prezzo, anche politico, pur di liberare gli ostaggi che si trovano ancora nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano “Haaretz”, precisando che la dichiarazione è arrivata durante un incontro con i famigliari dei prigionieri. “Non guardo in faccia nessuno: porterò a casa i vostri figli vivi”, ha giurato il ministro, aggiungendo: "Farò di tutto per liberarli e soprattutto farò tutto ciò che è necessario per il bene di Israele e della sicurezza del suo popolo”. Smotrich ha aggiunto che, a suo giudizio, “stiamo conducendo questa guerra correttamente” e che “la nostra politica di andare fino in fondo è inequivocabile”. “Siamo pronti a pagare un prezzo per questo, compreso un prezzo politico". (Res)