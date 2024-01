Governo: Boschi (Iv), Meloni presidente delle tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Meloni è la presidente delle tasse e nella conferenza stampa di inizio anno ha mentito”. Lo ha detto Maria Elena Boschi durante il question time alla Camera. “La presidente del Consiglio ha aumentato le tasse non solo, come ha confermato oggi, ai coltivatori diretti e alle imprese agricole, ma anche sui prodotti igienici per le donne, ha raddoppiato l’Iva per il latte in polvere per i bambini, per i seggiolini, è andata a colpire le giovani coppie aumentando le tasse per l’acquisto della prima casa o per chi la vende dopo averla ristrutturata, le aumentate per i cervelli che rientrano in Italia e addirittura per i transfrontalieri. Non si sono dimenticati di nessuno. È il governo delle tasse, ma - ha sottolineato - non le usa per i servizi ai cittadini, ma per aumentare gli staff a Palazzo Chigi”. “Da quando è arrivata di Meloni abbiamo visto solo due effetti: sono aumentate le tasse e sono aumentati gli sbarchi irregolari. Questo Paese ha un’unica speranza, che Meloni resti a Chigi il meno possibile”, ha concluso. (Rin)