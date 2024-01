Lombardia: Bussolati (Pd) a Lucente, ci vuole coraggio a ritenere Trenord da sufficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davvero "con più della metà delle linee sotto gli standard di affidabilità e con direttrici come la Milano Mortara Alessandria che lo sono da diciannove mesi consecutivi l'assessore Lucente ritiene che il servizio ferroviario regionale sia da sufficienza? Ci vuole del gran coraggio, ma del resto nessuno lo va a dire ai pendolari che non la pensano proprio così, anzi, sanno per certo che il servizio negli ultimi anni, quelli della gestione Fontana, è peggiorato e che Trenord non ha raggiunto gli obiettivi che lei stessa si era data". Lo comunica in una nota il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati in risposta all'assessore ai trasporti Franco Lucente (Fd'I). "Basti un dato: a febbraio 2017, prima di Fontana, quando i treni nuovi non c'erano e le corse erano molte di più, i pendolari di sole tre linee erano stati risarciti con i bonus per i disagi del novembre precedente - continua Bussolati -. Oggi invece, sette anni dopo, le linee a bonus sono ventisei, cioè quasi nove volte tanto. Che voto diamo? E non ci si dica che è tutto un problema di Rfi, perché delle sette linee gestite direttamente da FNM, quindi da una società della Regione, oggi ben cinque sono tra quelle che non hanno raggiunto gli standard minimi di affidabilità". (Com)