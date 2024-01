Carburanti: Bitonci, stipulata convenzione possessori carta “Dedicata a te”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori sconti sul carburante per i possessori della social card “Dedicata a te”. “Grazie alla convenzione sottoscritta in data odierna con le principali associazioni di categoria del settore carburanti, gli operatori s'impegnano a praticare riduzioni aggiuntive a favore dei possessori della carta 'Dedicata a te', contribuendo così alla misura di contenimento dei costi del prezzo alla pompa. Un altro aiuto per le famiglie meno abbienti, che potranno far rifornimento ad un prezzo inferiore". Lo ha dichiarato il sottosegretario della Lega al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, a margine della firma della convenzione. L'iniziativa è stata siglata dalle associazioni Unione energie per la mobilità, Assopetroli-Assoenergia, Federmetano, Assogasmetano, Assocostieri, e Federchimica-Assogasliquidi e ha registrato anche l'interesse dell'azienda del Gruppo Api-Ip. (Rin)