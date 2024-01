Sanità: D'Amato (Azione), 1,6 milioni famiglie si impoveriscono per curarsi, è mortificare Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia sono 1,6 milioni le famiglie che si impoveriscono per curarsi. "Il 19mo rapporto del Crea indica una forte criticità che, come Azione, abbiamo segnalato da tempo. Quando hai una spesa privata che supera i 40 miliardi, difatti un terzo della spesa del Ssn, e 1,6 milioni di famiglie che si impoveriscono è il segno di una mortificazione della Carta costituzionale che parla di cure agli indigenti e tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo". Lo dichiara in una nota il consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato. "Di fronte a ciò sono assolutamente insufficienti le risposte del Governo. Serve coraggio e lungimiranza. In Francia il nuovo governo decide di investire 35 miliardi nei prossimi anni, qui si assiste al declino del servizio sanitario nazionale", conclude D'Amato..(Com)