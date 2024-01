Spagna: sindacato polizia su modifiche legge amnistia, "nostro lavoro non è servito a nulla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro degli agenti di polizia negli scontri successivi al referendum per l'indipendenza catalana del 2017 "non è servito a nulla". Questa la posizione del sindacato di polizia spagnolo Jupol, commentando gli emendamenti concordati dal governo nazionale con gli indipendentisti catalani. Nella nota, il sindaco ha denunciato "l'inganno" del ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, durante l'ultima sessione plenaria del Consiglio nazionale di polizia. Il Jupol ha espresso "profonda delusione", avvertendo che i nuovi emendamenti eliminano le esclusioni che erano state introdotte in precedenza, come la misura di grazia che non avrebbe riguardato i condannati per terrorismo con sentenza definitiva. "La polizia nazionale è l'unica che pagherà le conseguenze del tentativo di colpo di Stato in Catalogna", ha dichiarato il segretario generale della Jupol, Aarón Rivero. (Spm)