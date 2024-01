© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 10, presso la Sala Matteotti della Camera si svolge il convegno "Professione creator - Il quadro normativo e socioeconomico per l'Italia". Interviene la segretaria di Presidenza, Mara Carfagna. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)