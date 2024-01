Caso Cecchettin: Zanettin (FI), petizione online contro difensore Turetta? Viviamo tempi cupi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel nostro Paese viviamo tempi assai cupi se la rettrice dell'Università di Padova è costretta a spiegare che Filippo Turetta, nonostante si sia macchiato di un gravissimo, imperdonabile reato, ha comunque diritto di essere difeso dal proprio avvocato di fiducia, che, tra l'altro, è anche uno stimato docente dell'ateneo patavino. Chi ha promosso la petizione su Change.org contro il professor Caruso, dimentica che l'articolo 24 della Costituzione stabilisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio. Sono concetti elementari, ma pare necessario ribadirli a fronte all' imbarbarimento del dibattito sui temi della giustizia". Lo dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a palazzo Madama, Pierantonio Zanettin. (Rin)