Fvg: Savino, priorità ripristino connettività stradale dopo frana Ss 52 bis

- La nostra priorità rimane la messa in sicurezza dell'area e il ripristino della connettività stradale per garantire la mobilità nella regione Friuli Venezia Giulia. Lo ha assicurato il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, in merito alla frana avvenuta tra il primo e il 2 dicembre 2023, che ha portato alla chiusura della Ss 52 bis "Carnica" in località Paluzza vicino al Passo di Monte Croce Carnico. “Ho incontrato Anas ed abbiamo approfondito le linee di intervento che hanno condiviso con la regione Friuli - Venezia Giulia. In particolare - ha aggiunto Savino - si fa riferimento alla comune necessità di imprimere un’azione congiunta finalizzata ad ottimizzare ed accelerare le operazioni di messa in sicurezza per la riapertura della Ss 52 bis secondo le seguenti fasi prospettate da Anas: sistemazione dei versanti rocciosi con relativo disgaggio e rimozione dei massi isolati, riprofilatura del costone roccioso, realizzazione di reti paramassi, reti fermaneve e reti in aderenza a protezione della sede viaria e realizzazione di un sistema di monitoraggio predittivo mediante sensoristica avanzata; ripristino dell’asse stradale ad oggi interrotto e delle opere d’arte danneggiate”. (Rin)