Trasporti: a Roma adesione al 19 per cento allo sciopero, tram e bus a singhiozzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata tra il personale di Atac, l'azienda comunale del trasporto pubblico di Roma, l'adesione allo sciopero di oggi si è assestata al 19,1 per cento. Il servizio delle linee metropolitane è rimasto attivo seppure con corse rallentate e segnalate dai passeggeri a partire dalle 11:30 circa sulla Metro A e dalle 9:30 sulla Metro B, nessun particolare disservizio invece è stato rilevato dagli utenti sulla Metro C. Difficoltà più serie, invece, si sono registrate per gli utenti di bus e tram. Dall'area est della città i mezzi della Centocelle-Termini hanno circolato a singhozzo "e dopo una mezzora di attesa ne è arrivato uno strapieno e alla fine ho deciso di tornare indietro e prendere la macchina", racconta Giovanni, dipendente di un ministero che vive al Pigneto. Nelle zone a ovest della Capitale i disagi hanno riguardato principalmente il traffico. Chi dai quartieri più periferici o dalla provincia quotidianamente raggiunge il centro ha deciso oggi di muoversi in auto. In sciopero infatti oggi ci sono i lavoratori dei trasporti pubblici di tutto il Lazio afferenti ai sindacati Cobas, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb e Orsa. (segue) (Rer)