Trasporti: a Roma adesione al 19 per cento allo sciopero, tram e bus a singhiozzo (2)

- "Ci ho messo due ore e mezza ad arrivare da Castel di Guido a Battistini", spiega Federica, una donna sulla cinquantina, lavora in un negozio a Valcannuta. "Oggi sono usciti tutti in macchina, ho fatto un'unica coda in prima da fuori Roma a qui", aggiunge. Stessa testimonianza da parte di Damiano, vigilante trentenne che stamattina per muoversi in macchina da Villa Gordiani alla stazione Termini ha impiegato oltre un'ora. "La Prenestina era completamente bloccata, anche perché stanno aprendo il cantiere stradale ma c'erano più auto del solito", osserva. Va meglio invece al centro storico per chi, sfidando i rischi dello sciopero, ha utilizzato comunque i mezzi pubblici. Molti infatti hanno optato per una giornata di lavoro agile per evitare i disagi del trasporto pubblico e del traffico: quindi il centro oggi appare più sgombero. "Stamattina quando ho visto che la metropolitana funzionava mi sono spostato come tutti i giorni con la Metro A: le corse erano rallentate, ma neanche troppo rispetto alle attese della sera", spiega Lucio. "E quando sono arrivato qui non c'era neanche troppo traffico o il solito caos che c'è ogni giorno", conclude. (Rer)