Veneto: Martella (Pd), immotivato trasferimento profughi ucraini dal Cas di S.Michele al Tagliamento

- È immotivato il trasferimento dei profughi ucraini dal Centro di accoglienza straordinaria di San Michele al Tagliamento. Lo ha dichiarato il senatore e segretario regionale del Pd Veneto, Andrea Martella, che oggi ha depositato in Senato un'interrogazione al riguardo. "Il ministro dell'Interno si attivi per impedire il trasferimento dal Centro di accoglienza straordinaria di San Michele al Tagliamento dei profughi ucraini. È incomprensibile e privo di motivazioni l'ordine di spostamento arrivato nei giorni scorsi al Cas di Bibione per 26 profughi (19 adulti e 7 minori) in fuga dalla guerra in Ucraina, che dovrebbero essere trasferiti nei Cas di Vasto (Chieti), Jesi (Ancona), Figline Vegliaturo (Cosenza), Torrecuso (Benevento) e Avellino". "Se rifiuteranno il trasferimento, queste persone perderanno il permesso di protezione temporanea – ha spiegato il senatore -. Le famiglie si sono integrate nel tessuto sociale ed anche economico locale, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e della Città Metropolitana, delle istituzioni scolastiche, del volontariato, della parrocchia e del personale del Sistema sanitario nazionale. Ci sono bambini e ragazzi che vanno a scuola, adulti che lavorano e malati anche gravi e gravissimi che hanno bisogno di proseguire il percorso di cura. I profughi si sono rivolti formalmente a tutte le istituzioni competenti comprese le sedi diplomatiche ucraine in Italia, esprimendo il proprio assoluto disappunto per il trasferimento disposto ribadendo la ferma intenzione di rimanere nel territorio". L'interrogazione di Martella chiede al ministro Piantedosi se "sia a conoscenza dei fatti e se non ritenga opportuno intraprendere le necessarie iniziative perché non si proceda con il trasferimento di persone che, come evidenziato, si sono positivamente integrate nel tempo nel tessuto sociale ed economico locale, assicurando loro, invece, la possibilità di poter continuare a rimanere presso la struttura di san Michele al Tagliamento". (Rev)