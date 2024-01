Autonomia: Turco (M5s), progetto che si scontra con riforma fiscale governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il ddl sull'autonomia differenziata si realizza il trasferiamo dallo Stato centrale alle Regioni di tutta una serie di servizi e poteri di spesa. Lo ha detto il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s, nel suo intervento nell'aula del Senato sul ddl di iniziativa popolare recante modifiche al Titolo V della Costituzione. “Tuttavia c'è una grande lacuna che il Parlamento non ha affrontato e che il Governo sta completamente trascurando: non solo c'è il tema di come finanziare i Lep, ma anche quello di come sarà gestita l'autonomia fiscale. Se infatti parliamo di autonomia differenziata, c'è poi un problema di gestione e copertura della spesa pubblica a livello regionale. Nella riforma fiscale che il Governo ha approvato, e che adesso sta trovando attuazione nei diversi decreti attuativi, non c'è nessun coordinamento con l'autonomia differenziata. Ho quindi una domanda da porre alla maggioranza e al Governo: dato che nella riforma fiscale la principale imposta regionale, l'Irap, è stata cancellata, come saranno finanziate tutte quelle spese a carattere regionale? Ci sarà un problema non solo di perequazione, ma anche di riduzione delle diseguaglianze e di finanziamento della spesa regionale, dato che certe spese non saranno più a carico dello Stato, ma delle singole Regioni. Si presenterà pertanto il problema di copertura dei Lep in quelle Regioni, soprattutto meridionali, che non avranno un'autonomia fiscale tale da sostenere i Livelli essenziali delle prestazioni, tant'è vero che l'ultimo studio dell'Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, la Svimez, ha già accertato che ci sarà una mancata copertura finanziaria di circa 9 miliardi di euro sui servizi attualmente in capo alle Regioni meridionali", ha aggiunto. (Rin)