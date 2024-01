Giustizia: Gratteri, riforma processo penale lascia sole parti offese alla mercé del mafiosetto di turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riforma sull’efficienza del processo penale “ci si è concentrato molto sulla velocizzazione dei processi, ma le parti offese non sono minimamente tutelate”. E’ quanto ha sostenuto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri nel corso dell’audizione in Commissione Giustizia alla Camera nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, sulla delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (segue) (Ren)