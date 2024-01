Giustizia: Gratteri, riforma processo penale lascia sole parti offese alla mercé del mafiosetto di turno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gratteri ha sottolineato che la procedibilità per querela di parte di una serie di reati all’apparenza minori lasciano sole le vittime e favoriscono “il mafiosetto” di turno. “Immaginate gli anziani che vanno a prelevare la pensione alla posta e subiscono una rapina. Magari non denunciano perché si sentono intimiditi - ha detto Gratteri - O magari immaginiamo una situazione in cui il mafiosetto picchia e vessa per avere un suo tornaconto e si pretende che la vittima già vessata vada a denunciare. Ecco, io non mi assumerei la responsabilità di lasciare da sola la parte offesa a decidere se denunciare o meno, visto che noi magistrati siamo pagati per rendere più vivibile il territorio”. Gratteri, invece, ha definito condivisibile la procedibilità per querela di parte rispetto alle lesioni derivate da incidente stradale: “Qui c’è un interesse ad ottenere il risarcimento, quindi sono d’accordo”. (Ren)