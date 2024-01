Camera: domani presentazione progetto "Dignitas Curae - Manifesto per la sanità del futuro" con Fontana, Schillaci, Parolin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 25 gennaio, alle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si svolge la presentazione del progetto "Dignitas Curae - Manifesto per la sanità del futuro". Sono previsti i saluti del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il professore emerito dell'Università la Sapienza di Roma, Natalino Irti, il Professore ordinario dell'Università di Trento, Teresa Pasquino, il Presidente della Fondazione Dignitas Curae - Ets, Massimo Massetti. Conclusioni del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Modera Bruno Vespa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)