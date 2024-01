© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle europee “io darò una mano a Renzi soprattutto al sud con il mio movimento Noi di Centro, faremo una lista comune che si potrebbe chiamare Italia al Centro. Così a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. “Io mi candiderò solo se me lo chiedono, ma in caso non andrò a Bruxelles. Se ci saranno anche Calenda e Bonino? Non credo", ha aggiunto. (Rin)