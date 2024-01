Scuola: Calderone, bisogna parlare di sicurezza agli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna parlare di sicurezza agli studenti delle scuole. Lo ha detto Marina Calderone, ministro del lavoro e delle Politiche sociali, nel corso dell'audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza. “E’ un tema universale non confinato agli addetti ai lavori – ha aggiunto il ministro – ed è legato ad un concetto di vita sicura”. "Abbiamo avviato delle partnership per entrare nella scuola e nel mondo degli studenti perché – ha concluso Calderone – quando parliamo agli studenti parliamo anche ai genitori". (Rin)