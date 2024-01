Veneto: Zaia, Vimm di Padova ottiene tre importanti finanziamenti Airc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due progetti del Vimm di Padova hanno ricevuto tre importanti finanziamenti da parte dell'Airc, la Fondazione per la Ricerca sul Cancro. In particolare, Francesco Piazza e Renato Zambello, professori dell'Università di Padova che porteranno avanti gli studi sui linfomi non Hodgkin a cellule B e sui nuovi approcci per sviluppare strategie terapeutiche innovative basate su Rna nella leucemia a grandi linfociti granulati. A Giulia Calabretto è stata invece assegnata la borsa post-doc per studiare una nuova molecola chiamata CD38, nell'ambito della forma di leucemia T-Lgll. "Mi complimento – ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto - con Francesco Piazza e Renato Zambello, ricercatori dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare di Padova e docenti di malattie del sangue al Bo, e con la ricercatrice Giulia Calabretto, per aver ottenuto due individual grant e la borsa post-doc della Fondazione Airc. Riconoscere l'impegno e l'intelligenza di coloro che contribuiscono alla nostra comprensione della medicina e della biologia è essenziale per affrontare sfide mediche e migliorare la salute umana". "Finanziare i ricercatori per l'attività di studio in campo medico e molecolare è fondamentale per incoraggiare l'eccellenza scientifica e stimolare l'avanzamento delle conoscenze. Il VIMM e l'Università di Padova confermano entrambe di costituire grandi punti di riferimento per la medicina non solo veneta, ma nazionale e internazionale. A questi bravi ricercatori – ha concluso il presidente veneto – esprimo il mio personale ringraziamento ma, prima di tutto, quello dei tanti malati che, ce lo auguriamo tutti, potranno ricevere nuove cure e benefici dal loro difficile e lodevole lavoro". (Rev)