Lavoro: Calderone, aumento risorse per prevenzione, arriveranno a 1,5 miliardi

- C’è un sostanziale aumento delle risorse per la prevenzione nel bilancio di previsione dell’Inail approvato per il 2024, arriveremo a un miliardo e mezzo. Lo ha detto Marina Calderone, ministro del lavoro e delle Politiche sociali, nel corso dell'audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza. “Dal bando Isi arriveranno più di 500 milioni – ha aggiunto il ministro – e a questo si aggiungono tutte le risorse che mettiamo in campo per premiare le aziende virtuose”. "Stiamo parlando del raddoppio delle linee di finanziamento", ha concluso Calderone. (Rin)