Turismo: Pd, crescita Roma frutto di attenzione, lavoro e collaborazione

22 luglio 2021

- I numeri "straordinariamente positivi del turismo romano vengono da un lavoro attento di attrazione dei flussi turistici che sta vedendo l'attiva collaborazione di tutti gli attori della filiera, a cominciare dalla quella alberghiera. I turisti da tutto il mondo, come ha sottolineato il sindaco Gualtieri proprio oggi, premiano lo stile e la qualità dell'accoglienza della Capitale". Lo dichiarano i consiglieri capitolini del Pd, Mariano Angelucci, presidente della commissione Turismo, e Giulia Tempesta, presidente della commissione capitolina Bilancio, entrambi oggi presenti alla XX edizione dell'Albergatore Day di Federalberghi Roma. "Sono cresciuti i dati della permanenza e anche dei nuovi arrivi e questo anche per un'attenta programmazione degli eventi, degli spettacoli portati avanti dalla nostra amministrazione e in primis dall'Assessore Onorato . Crescono anche gli investimenti nell'ospitalità: Roma è davvero tornata attrattiva e competitiva. Tutto questo crea lavoro, occupazione, fa bene alla nostra città, alla sua economia e anche alla sua immagine nel mondo", conclude la nota del Pd. (Com)