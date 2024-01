Speciale scuola: Manzi (Pd), da governo risorse insufficienti per proroga contratti personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli impegni presi dal governo per le scuole e per il personale coinvolto “sono ancora troppo generici e insoddisfacenti. Chiediamo - già in fase di conversione del decreto Milleproroghe - risorse certe per consentire la proroga dei contratti e certezza per i lavoratori che devono seguire i progetti del Pnrr e che invece al momento non si sono visti rinnovare il contratto". Lo ha dichiarato Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione Cultura, che ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Istruzione per denunciare le gravi criticità generate dalla distinzione prevista dal suo dicastero rispetto alle proroghe tra le diverse figure del personale Ata. "La nota ministeriale – ha aggiunto Manzi – ha generato, di fatto, una gravissima disparità di trattamento tra le figure professionali: da un lato i collaboratori scolastici e dall'altro gli assistenti tecnici ed amministrativi prorogati solo teoricamente e rimasti senza lavoro e senza alcuna certezza. Gran parte delle scuole, di fronte alle incertezze circa le risorse a disposizione, ha scelto infatti di non rinnovare i contratti del personale tecnico e amministrativo e, molte altre, si trovano a vivere una situazione di estrema confusione”. “Chiediamo al governo di garantire le risorse necessarie perché tutte e tre le figure professionali siano gestite e tutelate equamente, essendo tutte necessarie al buon funzionamento degli istituti scolastici e all'espletamento dei progetti Pnrr", ha concluso. (Rin)