Speciale scuola: Veneto, Donazzan, riforma 4+2 e liceo Made in Italy nel piano offerta formativa regionale

- La riforma del 4+2 e il liceo del Made in Italy entrano nel piano dell'offerta formativa del Veneto. Lo ha detto Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro. "Sei istituti tecnici e tre Licei, in ambito regionale - ha dichiarato Donazzan - aderiranno dal prossimo anno scolastico 2024/2025 alle due riforme varate dal Parlamento e relative al mondo della scuola. Gli studenti interessati ai nuovi percorsi formativi potranno iscriversi dal 23 gennaio, fino alle ore 20 del 10 febbraio 2024 e, nel frattempo, gli istituti scolastici avranno la possibilità di organizzare l'informazione alle famiglie e l'offerta formativa per i prossimi anni. L'auspicio è che in prospettiva un sempre maggior numero di scuole sappia cogliere l'opportunità offerta da questa riforma che guarda al mondo del lavoro e al futuro dei nostri giovani, con un occhio di riguardo al valore per cui è conosciuto il nostro Paese nel mondo: il Made in Italy, certificazione di qualità, sapiente artigianato, capacità d'impresa". Il via libera è stato dato a seguito della ratifica del Decreto del presidente della giunta regionale. "La delibera - ha spiegato l'assessore - è un provvedimento necessario al fine di consentire le iscrizioni alle classi prime per il nuovo anno scolastico 2024/2025. Nei prossimi mesi l'impegno della regione del Veneto sarà quello di valorizzare ulteriormente queste due opportunità, in cui crediamo molto". (Rev)