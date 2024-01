Speciale scuola: Latini (Lega), bene sperimentazione innovazione Its grazie a Valditara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giovani formati adeguatamente per il mondo del lavoro sono un asset strategico per la crescita dell'Italia. Per questo il ministro Valditara e la Lega hanno voluto l'innovazione dell'istruzione tecnico-professionale e l'introduzione del nuovo modello 4+2, che prevede uno sbocco preferenziale, ma non esclusivo, verso gli Its. Siamo fieri, per questo, che aspettando la conclusione dell'iter per l'attuazione, sia stata avviata una sperimentazione che anticipa in via amministrativa una buona parte delle novità della riforma di legge. Sono stati ammessi alla sperimentazione della nuova filiera ben 171 istituti tecnici e professionali, per un totale di 193 corsi. Trovare un'occupazione coerente con gli studi effettuati ai nostri ragazzi vuol dire garantire loro un futuro migliore". Lo ha detto la vicepresidente della commissione Cultura della Camera, la deputata della Lega, Giorgia Latini, durante il question time al ministero dell'Istruzione. (Rin)