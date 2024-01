Speciale scuola: inaugurato anno di studi 2023/2024 della Scuola di polizia economico-finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina, alla presenza del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto e del comandante generale della Guardia di finanza, Andrea De Gennaro, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’anno di studi 2023/2024 della Scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. All’evento – riferisce una nota – hanno partecipato anche numerose autorità civili, militari, del mondo accademico, istituzionale e professionale e i frequentatori dei corsi in atto presso l’Istituto. A fare gli onori di casa il comandante della Scuola, Francesco Mattana, che ha preceduto l’indirizzo di saluto del comandante generale, Andrea De Gennaro. Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha illustrato l’opportunità costituita per il Paese dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli attuali sviluppi nella sua attuazione, descrivendo il modello di controllo in essere e l’apprezzato ruolo svolto dalla Guardia di finanza, l’efficacia delle interlocuzioni intraprese a livello europeo e sottolineando come l’Italia sia l’unico Paese dell’Unione ad aver già ottenuto la quarta rata di pagamenti. (Com)