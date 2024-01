Speciale scuola: al via terza edizione progetto Altagamma “Adotta una scuola” con 33 imprese e 38 istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giunge alla terza edizione Adotta una Scuola, il progetto Altagamma che mira a valorizzare la formazione e la manifattura del Made in Italy d’eccellenza, costruendo un rapporto virtuoso tra scuole tecnico-professionali e aziende del lusso italiano, per rispondere alle esigenze delle imprese che oggi formano e ricercano talenti manifatturieri. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del merito, rinnovata nel protocollo d’intesa firmato a Roma dal ministro Giuseppe Valditara e dal presidente di Altagamma, Matteo Lunelli, e finalizzato a “promuovere la cooperazione educativa tra scuola e manifattura dell’alto di gamma”. Il progetto ha inoltre ottenuto il patrocinio dalla Commissione Europea, e rientra – per l’anno scolastico 2023/24 – nelle attività dell’Anno europeo delle competenze (European Year of Skills), promosso dalla stessa Commissione. “Fin dall’inizio del mio incarico mi sono posto l’obiettivo che la scuola garantisca agli studenti una formazione altamente qualificata, facilitando il loro ingresso nel mondo del lavoro. Il progetto ‘Adotta una scuola’ si inserisce alla perfezione in questo disegno e costituisce un valido supporto alla riforma degli istituti tecnici e professionali, che a partire da settembre prevederà in via sperimentale un percorso 4 + 2, un potenziamento delle attività laboratoriali, una forte internazionalizzazione e più spazio per l’alternanza scuola-lavoro”, ha dichiarato il ministro Valditara. (Com)