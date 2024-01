Finlandia: nominato inviato speciale per mediazione nel Corno d'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia ha nominato l'ex deputato e diplomatico Suldaan Said Ahmed come nuovo inviato speciale per la mediazione nel Corno d'Africa. Lo ha annunciato ai media la ministra degli Esteri Elina Valtonen, spiegando che l'inviato si concentrerà sul sostegno ai processi di pace nella regione, che comprende Paesi come Somalia, Etiopia, Eritrea e Gibuti. “La mediazione per la pace è una delle priorità fondamentali nella politica estera e di sicurezza della Finlandia”, ha detto Valtonen in un comunicato stampa. “La nomina di Ahmed dimostra l’impegno della Finlandia nel promuovere la stabilità nel Corno d’Africa e fa parte dei nostri sforzi per promuovere soluzioni pacifiche anche ai conflitti”. Said Ahmed non è nuovo al ruolo, poiché in precedenza è stato inviato speciale per la mediazione di pace durante il mandato dell'ex ministro degli Affari esteri Pekka Haavisto dal 2022 al 2023. Il politico è stato il primo deputato del parlamento finlandese originario della Somalia. "La vasta rete (di contatti) di Ahmed sono una grande risorsa nel nostro lavoro per la stabilità nella regione", ha aggiunto Valtonen, sottolineando che l'inviato "si è guadagnato la fiducia e il rispetto dei leader e delle comunità del Corno d’Africa grazie al suo precedente lavoro come mediatore di pace”.(Res)