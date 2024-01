Agroalimentare: Frassinetti, importante iniziativa Cia per favorire educazione alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola, grazie alla propria presenza capillare sul territorio italiano, alla ricchezza delle esperienze che riesce a comunicare, al dialogo e al confronto quotidiano con i ragazzi, rappresenta la principale istituzione in grado di sostenere un'efficace educazione alimentare. Lo ha dichiarato il sottosegretario all'Istruzione ed al Merito, Paola Frassinetti, durante l'Assemblea nazionale della spesa in campagna – Cia che si è tenuta oggi a Roma. “Proprio questa disciplina specifica è stata inserita nelle nuove Linee guida dell'educazione civica. Attraverso interventi interdisciplinari e percorsi mirati, si possono guidare i giovani a riappropriarsi del piacere dell'alimentazione, e a esplorarne, in senso emotivo e culturale, la complessità. Il tutto senza dimenticare la necessità dell'attività fisica. Anche le filiere del settore agroalimentare possono contribuire a sensibilizzare i giovani a sviluppare una corretta cultura dell'alimentazione e alla necessità di tutelare territori produttivi, filiere e sistemi alimentari dei nostri prodotti. In questo senso il lavoro che sta facendo il ministro Lollobrigida in difesa del nostro modello alimentare e dell'agricoltura italiana è fondamentale", ha aggiunto. (Rin)