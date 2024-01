Viabilità: Serravalle, su A51 tangenziale Est dalle 8 di sabato 27 chiusi svincolo Rubattino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano Serravalle rende noto che per lavori di manutenzione impianto IP, si rendono necessarie le seguenti chiusure diurne: dalle ore 8 alle ore 15 di Sabato 27 Gennaio verranno chiusi alternativamente al traffico i rami di svincolo in uscita per MI-Rubattino da entrambe le carreggiate nord (direzione A4-Venezia) e sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico allo svincolo S.P.103 Segrate. (Com)