Venezia: 2.926 oggetti smarriti nei mezzi pubblici nel 2023, il 62 per cento restituiti

- Il Comune di Venezia ha reso noto che nel corso del 2023 sono stati smarriti 2.926 oggetti a bordo dei mezzi di navigazione, tram, people mover e parcheggi in struttura, il 62 per cento viene ritrovato e restituito dal personale Avm. Come riporta una nota comunale, "nella classifica dell'oggetto più dimenticato a bordo dei mezzi o nelle pertinenze aziendali, al primo posto troviamo trolley e valigie, 631 i casi. Poi cellulari (311), portafogli (282), chiavi (158), passaporti e documenti (110), occhiali da sole e da vista (108)". "Ritornare in possesso di qualcosa che si è smarrito significa molto di più di riavere una cosa – ha commentato l'assessore ai Servizi al cittadino, Laura Besio -. Dietro ad ogni oggetto ci sono storie e ricordi e per questo è importante il lavoro, spesso supportato anche dalla tecnologia, che tutti i dipendenti svolgono a favore di chi utilizza i mezzi di trasporto, penso ad esempio alla turista tedesca felice per avere ritrovato il portafoglio con le foto dei suoi figli e sicuramente , anche grazie al tempismo dell'operatore che le ha dato la bella notizia, è ritornata a casa con un bel ricordo di Venezia". (Rev)