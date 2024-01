Energia: al via campagna Cgil-Spi-Federconsumatori su fine mercato tutelato, venerdì incontro con Urso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Con la fine del regime di tutela per le utenze domestiche del gas, a cui dal prossimo luglio si aggiungerà il passaggio al mercato libero anche per le utenze della luce, siamo entrati in una fase delicata che avrà un impatto considerevole sulle condizioni economiche di milioni di persone, e anche i soggetti più fragili rischiano di essere penalizzati. Per questo diamo il via ad una campagna di informazione e assistenza, e venerdì prossimo, dopo la richiesta avanzata unitariamente con Cisl e Uil, incontreremo il ministro Urso. È quanto dichiarano in una nota congiunta il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo, la segretaria nazionale dello Spi Cgil Carla Mastrantonio e il presidente di Federconsumatori Michele Carrus. "In questo scenario - spiegano Cgil, Federconsumatori e Spi - anche i soggetti più anziani e i fragili, sebbene destinatari di trattamenti di maggior favore poiché possono rimanere o rientrare nel percorso di tutela, rischiano di compiere scelte a loro sfavorevoli, magari spinti da straordinarie e non sempre corrette campagne commerciali. Per questa ragione invitiamo chi avrà bisogno di assistenza a rivolgersi alle nostre strutture, dove potranno ricevere informazioni ed indicazioni". Gesmundo conclude sottolineando che "venerdì al Mimit chiederemo al governo, che appare disimpegnato rispetto al tema, di intervenire con azioni tese a garantire trasparenza per consentire ai cittadini di compiere scelte maggiormente consapevoli". (Rin)