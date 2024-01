Camera: domani audizione sottosegretario Silli su Indo-pacifico e rilascio passaporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 25 gennaio, alle 13.30 il Comitato permanente sulla politica per l'Indo-pacifico della Commissione Esteri della Camera svolge l'audizione del sottosegretario per gli Affari esteri, Giorgio Silli, sulle recenti missioni istituzionali in Australia e nel Pacifico. Lo riferisce una nota di Montecitorio. Alle 14:15 la Commissione svolge l'audizione dello stesso sottosegretario nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante "Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo". Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)