Lombardia: 66enne ritrovato morto in località San Marco a Torre De' Busi (Bg)

- Un uomo di 66anni è stato trovato senza vita in una scarpata di un bosco in località San Marco a Torre De' Busi, in provincia di Bergamo. Erano già partite le ricerche dopo che l'uomo non aveva fatto ritorno a casa e i soccorritori, intervenuti intorno alle 13.30, hanno constato il decesso sul posto del ritrovamento. Verosimilmente la causa della morte parrebbe essere una caduta accidentale sul terreno ripido e scivoloso. (Com)