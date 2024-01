Medio Oriente: Meloni, lavoriamo per portare minori palestinesi in Italia per cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo lavorando per portare minori palestinesi in Italia per essere curati nei nostri ospedali”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rispondendo in Aula alla Camera dei deputati ad un’interrogazione sulle iniziative, anche in sede europea, per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per una soluzione del conflitto in linea con il principio "due popoli, due Stati". (Rin)