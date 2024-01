Municipio Roma IX: M5s-LcR, in commissione Mobilità impedito a consigliera eletta di partecipare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in commissione Mobilità del Municipio Roma IX è successo un fatto grave e antidemocratico, in quanto è stato impedito a una consigliera eletta - peraltro membro della stessa commissione - di parteciparvi. Così in una nota la capogruppo del M5s in Campidoglio Linda Meleo e la capogruppo della Lista Civica Raggi in Municipio Roma IX Carla Canale. "È emerso poi che in 8 mesi dalla direttiva municipale e dalla mozione 109/2023 capitolina non è mai stata costituito il tavolo interistituzionale per prendere in carico il problema della rotonda dell'ex Dazio, come riferito dall'Assessora municipale alla mobilità, che solo oggi ne chiede l'istituzione. Ciò anche a seguito della ulteriore mozione votata in Assemblea Capitolina lo scorso 11 gennaio. Si continua, peraltro - aggiungono - a parlare di utilizzare fondi destinati alla manutenzione ordinaria per un 'adeguamento' che in realtà è un allargamento di via Casale Zola, invece di destinarvi risorse dedicate. Come se ciò non bastasse c'è chi vuole cassare il collegamento di trasporto pubblico tra Castello della Cecchignola e Fonte Meravigliosa, rubricandolo come servizio bus per i licei: peccato che il servizio in questione non venga utilizzato solo negli orari scolastici, ma anche durante tutta la giornata e non sia fruito esclusivamente da studenti, ma da tutti i cittadini del Castello della Cecchignola non automuniti che debbono giocoforza usufruire dei servizi del quartiere Fonte Meravigliosa. Allora ci chiediamo: che fine ha fatto l'ideale della Capitale ecosostenibile e dei 15 minuti?".(Com)