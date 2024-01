Medio Oriente: Meloni, no ambiguità su Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono un po’ colpita dal fatto che nel testo dell’interrogazione si sia omesso di citare gli eventi che hanno scatenato la crisi in Medio Oriente, ovvero il feroce attacco di Hamas. Lo dico perché penso che questa ambiguità, sempre più diffusa in Occidente, che diventa addirittura il rifiuto al riconoscimento del diritto all'esistenza di Israele” e ad indicarlo come “principale ostacolo alla soluzione dei due popoli e dei due Stati”. Lo ha detto la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rispondendo in Aula alla Camera dei deputati ad un’interrogazione sulle iniziative, anche in sede europea, per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per una soluzione del conflitto in linea con il principio "due popoli, due Stati”. (Rin)