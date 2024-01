Mar Rosso: Cina, abbiamo "lavorato attivamente per alleviare tensioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia della Cina ha intrattenuto "una fitta comunicazione con vari interlocutori e ha lavorato attivamente per alleviare la tensione nel Mar Rosso". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, nella conferenza stampa odierna, rispondendo ad una richiesta di commento sui presunti colloqui tenuti con gli Stati Uniti sulla questione, riportati oggi dal quotidiano britannico "Financial Times". "Pechino - ha detto il portavoce - è profondamente preoccupata dal recente e repentino inasprimento delle tensioni nel Mar Rosso, che è un'importante rotta per il commercio internazionale di beni ed energia". "Chiediamo che abbiano fine i disagi per le navi civili e invitiamo le parti interessate a evitare di gettare benzina sul fuoco per quanto riguarda il Mar Rosso", ha concluso il portavoce, non confermando un'interlocuzione diretta con i funzionari Usa. (segue) (Cip)