Mar Rosso: Cina, abbiamo "lavorato attivamente per alleviare tensioni" (2)

- A quanto riferito dal "Financial Times" sulla base di fonti statunitensi, Washington avrebbe ripetutamente chiesto alla Cina di far valere la propria influenza sull'Iran affinché fermi gli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi nel Mar Rosso. Tuttavia, sinora non avrebbero colto "alcun segnale di assistenza" da parte di Pechino. Gli Stati Uniti speravano che Pechino agisse concretamente per aiutare a placare la crisi, dal momento che anche la Cina considera gli attacchi degli Houthi una minaccia ai propri interessi commerciali: il Mar Rosso è infatti uno snodo vitale per l'esportazione delle merci cinesi verso l'Europa. Per questo motivo - afferma il quotidiano britannico - gli Stati Uniti hanno chiesto a Pechino di esortare Teheran a tenere a freno i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, che da settimane attaccano le navi commerciali in transito nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. (segue) (Cip)