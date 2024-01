Rifiuti: M5s Roma, su inceneritori Pd nazionale smentisce Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema rifiuti e inceneritore il Partito democratico "usa due pesi e due misure. In questi giorni è in discussione alla Camera il Decreto Energia, dove, in Commissione, la destra ha presentato un emendamento, approvato la notte scorsa, per conferire al presidente della Regione Sicilia poteri commissariali sui rifiuti, anche per realizzare inceneritori. Il Pd nazionale si è opposto a questo emendamento, ritenendolo un modo per eludere le procedure ambientali e una forzatura includerlo nel Decreto Energia". Lo dichiarano in una nota congiunta la capogruppo del M5s in Campidoglio Linda Meleo e il vicepresidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco (M5s). "Peccato che a Roma si abbia proprio questa situazione: il sindaco Gualtieri ha poteri straordinari che sta utilizzando per costruire l'inceneritore. Ci sembra allora che, nella confusione rispetto ai temi ambientali, il Pd nazionale abbia smentito in toto l'operato di Gualtieri - continua la nota del M5s -. Attendiamo al più presto chiarimenti in merito a questo posizionamento politico: basta con il barcamenarsi sulle spalle dei cittadini".(Com)