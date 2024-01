Germania: il ministro dell'Economia Habeck attacca quello delle Finanze Lindner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha attaccato duramente quello delle Finanze, Christian Lindner. Questo nuovo atto del contrasto tra l'esponente dei Verdi e il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), che dura da quando entrambi erano all'opposizione, si è svolto in un'intervista rilasciata da Habeck al quotidiano "Handelsblatt". Senza nominare in maniera esplicita il collega delle Finanze, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima ne ha criticato severamente lo stile politico. Al centro della questione, le 50 centrali elettriche a gas che devono essere costruite in Germania. Per Habeck, lo Stato dovrebbe farsi carico di parte degli investimenti necessari a realizzare gli impianti e dovrebbe contribuire ai costi di esercizio. Tuttavia, Lindner intende rispettare il "freno all'indebitamento", ossia il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca, e i finanziamenti pubblici per il progetto non sono stati ancora predisposti. Al riguardo, Habeck ha affermato: "La mia vita e quella di molti altri politici potrebbero essere più facili se prendessimo soltanto decisioni politiche da sfruttare per il giorno dopo, non per i prossimi dieci anni”. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima ha quindi avvertito: "Se eleggiamo solo decisori per i quali la cosa più importante è la loro popolarità, ma non quanto accadrà al Paese nei prossimi dieci anni, allora non ho più voglia". Per il quotidiano "Bild", potrebbe trattarsi di una minaccia di uscita dal governo da parte dei Verdi, mentre le tensioni nell'esecutivo che gli ecologisti formano con Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e Fdp divengono "sempre più aspre". (Geb)