Siria: aumenta l’export nel 2023, ma le condizioni economiche dei cittadini peggiorano

- La Siria ha registrato un aumento delle esportazioni nel 2023, ma questo non ha comportato un impatto significativo sulla crescita economica del Paese né sulla vita di cittadini. Lo sostiene il sito web d'informazione “Enab Baladi”, vicino all'opposizione al presidente siriano Bashar al Assad, aggiungendo che, secondo alcuni analisti, questo incremento ha fatto salire i prezzi dei beni locali, danneggiando il potere d'acquisto della popolazione. Inoltre il deficit commerciale non è stato sanato poiché il volume delle esportazioni rimane esiguo rispetto a quello delle importazioni. Secondo i dati pubblicati lo scorso 10 gennaio dal ministero dell'Economia e del commercio estero il 2023 si è concluso con una diminuzione del 27 per cento del valore totale delle importazioni del settore pubblico e privato rispetto al 2022, con un valore complessivo superiore a 3,2 miliardi di euro. (segue) (Res)