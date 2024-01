Siria: aumenta l’export nel 2023, ma le condizioni economiche dei cittadini peggiorano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro dell'Economia per gli Affari del commercio estero, Shadi Jawahra, ha dichiarato che la politica del ministero in materia di importazioni è quella di soddisfare le necessità della produzione industriale e agricola e di aumentare le opportunità di lavoro al fine di ridurre il deficit commerciale e diminuire la domanda di valuta estera. D'altra parte, la percentuale di esportazioni nel 2023 è aumentata del 60 per cento rispetto all'anno precedente, con un valore superiore a 900 milioni di euro, e un conseguente deficit commerciale di circa 2,3 miliardi di euro. Secondo il ministero l'aumento delle esportazioni è derivato dall'incremento delle quantità esportate e del valore delle esportazioni di alcuni settori come fosfati, abbigliamento, scarpe, medicinali, e alcuni prodotti agricoli. (segue) (Res)