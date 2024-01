Siria: aumenta l’export nel 2023, ma le condizioni economiche dei cittadini peggiorano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’esperto di economica Imad al Din al Musabeh, l'approccio in Siria è quello di "esportare tutto ciò che può essere esportato", anche se i beni destinati all'estero sono necessari ai residenti, soprattutto i prodotti alimentari. In particolare, la decisione di esportare olio d’oliva ha suscitato molte critiche della popolazione, che teme un aumento dei prezzi o una minore disponibilità del prodotto. Sempre secondo “Enab Baladi”, molti siriani dipendono dall'acquisto di beni di contrabbando per far fronte al debole potere d'acquisto e “i residenti dei Paesi vicini, anch'essi colpiti dalla crisi economica, traggono vantaggio dal contrabbando di beni di consumo a prezzi più bassi rispetto ai prodotti locali”. Le rotte del contrabbando si concentrano attualmente nell’area della campagna di Damasco e da Quneitra, fino alle province del governatorato di Daraa, nel sud del Paese, nonché lungo il confine con il Libano e, in parte, con la Giordania. (Res)