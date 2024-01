Romania: Iohannis, le decisioni di quest'anno elettorale influenzeranno il corso del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un mondo “pieno di sfide” è necessario esercitare il diritto democratico con responsabilità poiché le decisioni, in quest’anno elettorale per la Romania, influenzeranno il corso del Paese. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, alla cerimonia organizzata in occasione dei festeggiamenti della Giornata dell'Unione dei principati romeni. Il 165mo anniversario della fondazione della moderna Romania, ha detto Iohannis, rappresenta un'opportunità per trarre ispirazione dalle preziose lezioni del passato e progettare un futuro migliore per la nazione. "L'elezione di Alexandru Ioan Cuza a sovrano della Moldova e della Valacchia ha realizzato l'unione di fatto dei due principati e ha rappresentato l'apertura di un percorso irreversibile. Questo è stato il passo essenziale che ha reso possibile il nostro ideale nazionale, l'unità di tutti i romeni, realizzato attraverso la Grande Unione di Alba Iulia nel 1918. L'unione dei due principati in un unico Stato è stata realizzata rinunciando all'orgoglio politico, un modo esemplare di anteporre gli interessi popolari a quelli personali", ha affermato Iohannis. (segue) (Rob)