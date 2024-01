Romania: Iohannis, le decisioni di quest'anno elettorale influenzeranno il corso del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha poi sottolineato il coinvolgimento attivo delle grandi personalità dell'epoca. "All'epoca furono compiuti imponenti sforzi diplomatici e il sostegno finanziario fu di portata impressionante, grazie al coinvolgimento attivo delle grandi personalità dell'epoca, che si battevano per gli ideali dell'unione”, ha ancora osservato Iohannis. "La storica decisione del 24 gennaio 1859 fu una scelta consapevole del nostro cammino collettivo. (…) Il 2024 ha, a sua volta, una carica speciale, essendo l'anno in cui le elezioni per le quali siamo chiamati alle urne daranno forma alla Romania di domani. In un mondo contemporaneo pieno di sfide, è essenziale esercitare responsabilmente il nostro diritto democratico”, ha concluso il capo dello Stato. (Rob)