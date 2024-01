Speciale difesa: Iraq, le milizie filo-iraniane minacciano nuovi attacchi dopo raid Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Brigate Hezbollah irachene hanno minacciato di compiere nuovi attacchi contro obiettivi israeliani, dopo che le Forze armate statunitensi, su ordine del presidente Joe Biden, hanno condotto una serie di attacchi contro tre postazioni in Iraq utilizzate dal gruppo paramilitare sciita, sostenuto dall’Iran, nell’Anbar. Su X (ex Twitter), il segretario generale della Resistenza islamica, Abu Ala al Walae, ha scritto: “In un momento in cui l’occupazione criminale americana sta nuovamente prendendo di mira palesemente le nostre forze di sicurezza e la nostra sacra popolazione in diverse aree dell’Iraq, esortiamo i combattenti della Resistenza islamica in Iraq a iniziare la seconda fase delle loro operazioni, che include il blocco della navigazione marittima sionista (di Israele, ndr) nel Mar Mediterraneo e la rimozione dei porti dell'entità sionista. L'usurpatore sarà fuori servizio e ciò continuerà fino a quando l'ingiusto assedio di Gaza non sarà revocato e gli orribili massacri sionisti contro il suo popolo non saranno fermati”. In una nota il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha dichiarato. “Questi attacchi rappresentano una risposta diretta alle recenti aggressioni contro il personale militare statunitense in Iraq e in Siria”, ha spiegato, aggiungendo che le autorità di Washington “non esiteranno a prendere ulteriori provvedimenti per difendere le nostre truppe e i nostri interessi nella regione”. (Irb)