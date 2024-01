Speciale difesa: Iraq, abbattuti due droni vicino a base aerea Usa Ain al Asad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea ha abbattuto due droni, prendendo di mira la base militare Usa Ain al Assad, nell’Iraq occidentale. Lo riferisce una fonte della sicurezza irachena citata dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, spiegando che non ci sono state perdite significative. Sabato scorso, 20 gennaio, la base di Ain al Asad, che ospita le forze statunitensi in Iraq, è stata bombardata, provocando lievi feriti, secondo un funzionario del Pentagono. Da parte sua, il generale Yahya Rasoul, portavoce del comandante in capo delle forze armate, ha annunciato che ci sono stati danni e vittime tra le forze irachene a seguito dell'attacco alla base aerea di Ain al Asad. Washington ha finora contato più di 100 attacchi contro le sue forze in Iraq e Siria dal 17 ottobre. (Irb)