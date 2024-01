Speciale difesa: Ucraina, Pentagono, i primi F-16 verranno consegnati a Kiev quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate ucraine riceveranno i primi cacciabombardieri F-16 quest'anno. Lo ha dichiarato la sottosegretaria alla Difesa per la sicurezza internazionale degli Stati Uniti, Celeste Wallander. La funzionaria ha dichiarato a margine di un incontro del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina che Washington ha promesso a Kiev di consegnare i primi esemplari degli aerei da combattimento entro la fine di quest'anno: "Puntiamo a conseguire la capacità operativa iniziale per il programma di F-16 dell'Ucraina nel 2024. Ciò includerà l'addestramento dei piloti, le piattaforme e in aggiunta la formazione tecnica, le infrastrutture e i pezzi di ricambio, tutte componenti per le quali è responsabile la coalizione"; ha dichiarato Wallander. La funzionaria non ha fornito indicazioni precise, ma ha affermato che tutto "procede secondo i piani". Nelle scorse settimane la Forza aerea Usa e le forze armate ucraine hanno anticipato che gli F-16 verranno schierati in prossimità del confine occidentale dell'Ucraina, per proteggere meglio gli aeromobili dagli attacchi missilistici russi e per agevolarne la manutenzione da parte dei Paesi Nato. Gli Usa hanno invece escluso la possibilità che Kiev possa operare i velivoli dal territorio di Paesi terzi. (Was)