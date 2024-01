Speciale difesa: Rauti al quarto artiglieria controaerei di Mantova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, ha incontrato a Mantova nella giornata di ieri il personale del quarto Reggimento artiglieria controaerei "Peschiera" dell'Esercito, attualmente comandato dal colonnello Claudio Libertucci, alla presenza del generale Massimo Scala, comandante dei Supporti delle Forze operative terrestri. Come riferisce una nota, dopo il saluto alla Bandiera di guerra dell'unità, decorata di Medaglia di bronzo al Valor Militare, Rauti ha visitato l'esposizione delle batterie missili Samp/T, il sistema d'arma ad elevato contenuto tecnologico e ad alta flessibilità, mobilità e rapidità di schieramento, in dotazione al reggimento dal 2011. "Il quarto Missili" è l'unico reparto italiano che dispone delle batterie Samp/T, frutto di un consorzio europeo italo-francese, in grado di contrastare sia la minaccia aerea, che quella costituita dai missili balistici; il sistema d'arma è capace di gestire la minaccia a 360°, monitorando i cieli con i suoi sistemi radar ed a breve conoscerà un'ulteriore evoluzione con le batterie di seconda generazione", ha dichiarato il sottosegretario. (Res)